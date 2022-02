Gli smartphone sono come al solito fortemente scontati da Unieuro, grazie ad una campagna promozionale veramente pregevole, infatti, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti sempre più interessanti, conditi con prezzi decisamente più bassi del normale.

Il volantino che troverete descritto direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere attivo solamente per coloro che vorranno effettivamente acquistare in negozio, o affidarsi all’online. Gli stessi prezzi sono infatti da considerarsi attivi sul sito ufficiale di Unieuro, il quale prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, non pagando le spese di spedizione, solo nel caso in cui il prezzo finale dell’ordine sia superiore ai 49 euro.

Unieuro: tutte le nuove offerte vi faranno impazzire

Prezzi sempre più bassi e convenienti vi attendono direttamente da Unieuro, con il volantino corrente gli utenti sono prontissimi a spendere poco o niente sull’acquisto di alcuni modelli di fascia medio-alta, come ad esempio Apple iPhone 13, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 949 euro, per intendersi, oppure uno a scelta tra Xiaomi 11T Pro ed il recentissimi Galaxy S21 FE, in vendita nel medesimo periodo a soli 599 euro.

Le alternative proposte dal volantino Unieuro non terminano qui, infatti sono racchiusi anche tantissimi altri modelli decisamente più economici, come Galaxy A02s, Realme GT Neo 2, Oppo A74 o Galaxy A22, i cui prezzi non vanno mai oltre i 400 euro previsti per il più costoso fra tutti. Maggiori informazioni sono effettivamente raggiungibili premendo questo link.