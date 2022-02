Un gruppo di 40 satelliti SpaceX Starlink stanno attualmente precipitando dall’orbita e sono diretti verso la Terra, sbalzati da una tempesta geomagnetica originata dal sole. La resistenza atmosferica incenerirà facilmente i piccoli satelliti da 260 kg prima che raggiungano la superficie.

I 40 satelliti Starlink sono stati lanciati in orbita il 3 febbraio, destinati a unirsi agli altri 1.925 satellite, che mirano a migliorare e fornire l’accesso globale al servizio a banda larga, che già girano intorno al pianeta in orbite che vanno da Da 540 km a 1.300 km. Come è pratica comune per SpaceX, tutti gli Starlink sono originariamente collocati in orbita a 209 km di altezza in modo che possano essere lanciati in modo sicuro.

Tali tempeste solari di solito presentano pochi pericoli per la Terra e lo Space Weather Prediction Center, una divisione della National Oceanic and Atmospheric Administration, ha valutato la tempesta con un valore di 2 su una scala che va da 1 a 5, una gravità hanno definito “moderata“.

Nessuna problematica al ritorno

La manovra in modalità provvisoria ha funzionato solo per 9 su 40 satelliti. Gli altri sono stati effettivamente abbattuti e stanno già rientrando nell‘atmosfera o inizieranno a farlo entro la fine della settimana.

SpaceX di sua ha gestito il problema con il minimo rischio per persone o proprietà a terra, se sarebbe stato più saggio semplicemente posticipare il lancio di una settimana circa. “Questa situazione unica dimostra quanto il team di Starlink ha fatto per garantire che il sistema sia all’avanguardia nella mitigazione dei detriti in orbita“, ha scritto la società.

La NASA, da parte sua, è rimasta in silenzio sul problema, ma questa settimana ha scelto di abbattere SpaceX e Starlink in altri modi. In una lettera di cinque pagine del 7 febbraio alla Federal Communications Commission (FCC), la NASA ha sollevato dubbi sul programma Starlink nel suo insieme, in particolare se il piano dell’azienda per una costellazione Starlink definitiva di oltre 30.000 satelliti aumenterà i rischi di collisione con altre risorse orbitanti, tra cui veicoli spaziali con equipaggio, e interferiscono con le osservazioni atmosferiche.