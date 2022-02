Il volantino Trony nasconde al proprio interno i cosiddetti sconti fissi applicati su ogni singolo acquisto effettuato, ciò sta a significare che ogni utente si ritrova ad avere la possibilità di spendere poco o niente, senza essere minimamente limitato nella cernita e nella scelta generale.

La campagna non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare in parole povere che gli acquisti possono essere tranquillamente completati recandosi in un qualsiasi negozio in Italia, senza distinzioni o vincoli territoriali. Coloro che sceglieranno di acquistare uno smartphone, potranno comunque pensare di riceverlo in versione no brand, ovvero è prevista la possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi direttamente dal produttore.

Tutti i codici sconto Amazon gratis, ed alcune delle migliori offerte in assoluto, sono raccolti in esclusiva su questo canale Telegram.

trony: che occasioni e che prezzi bassi nel volantino

Sconti veramente molto speciali vi attendono direttamente da Trony in questi giorni di metà Febbraio, all’interno della campagna promozionale troviamo infatti la possibilità di ricevere uno sconto fisso prestabilito, su ogni singolo acquisto effettuato, sopratutto al superamento delle varie soglie di spesa imposte direttamente dall’azienda.

Il meccanismo non potrebbe essere più semplice, sarà difatti possibile recarsi in negozio, aggiungere al proprio carrello praticamente tutto ciò che più si desidera, e poi recarsi in cassa. A questo punto i giochi sono fatti, poichè gli addetti provvederanno a scontare direttamente sullo scontrino, una cifra di 30, 60, 100, 500 o 2500 euro, dipendentemente dal superamento dei tagli di 300, 600, 1200, 2400 o 4600 euro (ovviamente non cumulabili). Ogni altro dettaglio è disponibile direttamente a questo link.