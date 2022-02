Alcuni clienti fedelissimi di TIM Mobile saranno presto chiamati ad effettuare un cambio SIM a causa di una decisione ormai consolidata da parte del gestore. Viene a mancare un noto servizio che consente alle schede di accedere alla rete Internet. Ecco che cosa si dovrà fare per non incorrere nel blocco di tutti i servizi di rete.

TIM: addio vecchio servizio, ora bisogna cambiare scheda SIM

TIM sta per lasciarsi alle spalle un’epoca di grandi successi tecnologici che portano il nome di 3G. Attraverso questa pagina sarà possibile consultare lo storico cronologico degli shutdown previsti per la rete 3G. Non c’è più spazio per un network che ormai lascia il tempo che trova. Si punta tutto sulle reti LTE e soprattutto sul 5G in attesa di un già annunciato 6G che promette performance straordinarie.

L’ultimo aggiornamento di stato per lo spegnimento della rete è datato 26 Gennaio 2021. Dalla precedente pagina si può effettuare una ricerca per Regione oppure scaricare direttamente il file in formato PDF con le necessarie indicazioni per gli interventi di adeguamento.

Per gli utenti TIM con SIM 3G si configura una chiusura già definita che richiederà un cambio scheda e l’adesione ad uno dei piani ad hoc per le offerte Internet con tecnologia di rete 4G e/o 5G. Scelta obbligata per chi possiede ancora una SIM minore di 128K. Gli utenti sono stati informati in queste ore dal gestore attraverso questo messaggio:

“Gentile cliente, da aprile 2022, TIM avvierà il progressivo spegnimento della rete mobile 3G, che sarà sostituita dalle tecnologie 4G e 5G. Poiché la tua SIM non supporta le nuove tecnologie, in assenza di rete 3G, non potrai utilizzare i servizi di rete mobile.

Ti invitiamo, quindi, a recarti in un negozio TIM, in tempo utile per effettuare la sostituzione della SIM. Il tuo numero di telefono non cambierà ed il costo di 15E per il cambio SIM ti sarà rimborsato automaticamente entro 24 ore sul tuo credito residuo”.