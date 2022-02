TIM sta per iniziare una nuova fase del suo corso storico in Italia. Il provider italiano per le settimane a venire punterà sempre più risorse ed investimenti per le sue linee 5G. La presenza delle reti internet di nuova generazione porterà necessariamente ad alcuni sacrifici: tra questi spicca ovviamente la dismissione delle reti 3G.

TIM, la sostituzione delle SIM legato all’addio della tecnologia 3G

In tal senso, TIM sta già muovendo i primi passi. Il gestore italiano ha inviato una serie di comunicazioni a tutti gli utenti che hanno le SIM con capacità minore di 128k. Costoro, infatti, proprio in vista dell’addio ufficiale alle reti 3G saranno chiamati ad effettuare una sostituzione della SIM presso gli store ufficiali di TIM. Il costo previsto per la sostituzione della SIM è di 15 euro.

Nel momento della sostituzione, gli utenti di TIM riceveranno una SIM con capacità di memoria superiore a 128k. Queste schede saranno infatti necessarie per procedere con le operazioni di navigazione per mezzo della tecnologia 4G e 5G. Il prezzo di 15 euro inoltre sarà rimborsato a tutti i clienti in credito residuo. Al tempo stesso gli utenti che si impegnano nel cambio della SIM avranno a loro disposizione anche consumi illimitati per le chiamate voce per un mese.

E’ bene ricordare che i clienti di TIM che non procedono alla sostituzione delle SIM a partire dal prossimo mese di Aprile non potranno più beneficiare dei servizi di rete. Ad oggi, invece, non sono previste operazioni da parte degli utenti con SIM dalla capacità pari a 128k.