Tesla sta ritirando dal mercato quasi 27.000 auto a causa dei problemi con lo sbrinamento del parabrezza, dovuto ad un bug del software integrato.

L’azienda di veicoli elettrici sta rimuovendo dal mercato 26.681 auto per l’esattezza, inclusi alcuni modelli 2021-2022 delle linee Model 3, Model S, X e Y 2020-2022. In una lettera alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti datata 8 febbraio, Tesla informa l’organizzazione che in alcuni modelli si verifica un errore causato dalla pompa di calore.

“L’errore del software può causare l’apertura involontaria di una valvola nella pompa di calore, con conseguente riduzione delle prestazioni di sbrinamento”, si legge nella lettera. Il problema dello sbrinamento può ridurre la visibilità dei conducenti e potenzialmente aumentare il rischio di un incidente, spiega l’NHTSA.

Tesla sta ricevendo reclami dai clienti da dicembre, alcuni dei quali avrebbero portato i loro veicoli in assistenza. L’indagine sulla causa principale del problema da parte dell’azienda ha identificato un errore del software come potenziale motivo. La società eseguirà un aggiornamento software over-the-air (OTA) gratuito per risolvere il problema.

Questo nuovo annuncio arriva pochi giorni dopo che Tesla ha richiamato già oltre 817.000 auto negli Stati Uniti. È stato riscontrato che in alcuni di questi veicoli, un avviso acustico potrebbe non attivarsi, impedendo al conducente di allacciare la cintura di sicurezza. Anche in questo caso il problema è la conseguenza di un bug del software.

Nel 2021, la società ha riscontrato ulteriori problematiche, con le telecamere posteriori e con il cofano. “Una telecamera per la retromarcia che non funziona riduce la visuale posteriore del conducente, aumentando il rischio di fare incidenti”. Tesla ha rassicurato i consumatori ribadendo che per il momento non ci sono stati incidenti di alcun tipo e presto troverà una soluzione definitiva per evitare che accada.