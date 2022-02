Un nuovo annuncio di Samsung ci fan ben sperare e promette che i dispositivi più recenti riceveranno aggiornamenti di sistema per 48 mesi e patch di sicurezza per 5 anni.

Samsung: I modelli inclusi nella nuova politica aziendale

Samsung durante il suo evento Galaxy Unpacked ha lanciato la nuova serie S22 e la gamma di tablet Galaxy Tab S8.

Tuttavia, l’annuncio più accattivante è che l’azienda fornirà ben quattro anni di aggiornamenti software a dispositivi selezionati, oltre a cinque anni di patch di sicurezza.

Questo è un annuncio importante, poiché gli aggiornamenti software regolari e a lungo termine sono state le principali lamentale da parte degli utenti Android.

Il nuovo annuncio di Samsung non si limita solo alla nuova serie di dispositivi Galaxy S22. Include anche la gamma S21, Z Fold 3, Z Flip 3, la serie S8 Tab e altri gadget in arrivo.

Viene confermata l’estensione anche per i dispositivi della serie A e M, sebbene non sia stato specificato nulla su precisi modelli di queste linee che comprendono tante versioni, ma è plausibile fosse riferito solo ai device lanciati sul mercato nel periodo 2020-2021.

Per quanto tempo sono aggiornati gli smartphone di altri brand?

Fino a poco tempo, Google era un ottimo esempio di azienda che offriva aggiornamenti rapidi e supporto a lungo termine. Quando ha rilasciato Pixel 6, Google ha promesso tre importanti aggiornamenti software e cinque anni di patch di sicurezza.

Lo scorso anno, dopo aver esaminato il piano di supporto esteso di Samsung, le aziende Xiaomi, OnePlus, Oppo e Vivo promisero da parte loro quattro anni di supporto per un set di dispositivi. Il nuovo annuncio della società coreana potrebbe spingerli a seguire l’esempio anche nel 2022. Perché, per chi non lo sapesse anche nello scorso evento Samsung aumentò il supporto da 2 a 3 anni per gli aggiornamenti e 4 anni per le patch di sicurezza.

Tuttavia lo scettro rimane in casa Apple che è ancora il brand del supporto telefonico a lungo termine. L’ultimo sistema operativo dell’azienda, iOS 15, è stato reso disponibile per iPhone 6s, un dispositivo lanciato nel 2015.

Ciò significa che esegue il software più recente ben sei anni dopo il lancio.