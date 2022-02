Gli Xbox Free Play Days sono iniziati oggi e aggiungono Riders Republic a Game Pass e Xbox Live Gold per il fine settimana.

Chiunque cerchi un nuovo gioco da giocare questo fine settimana tramite Xbox Game Pass o Xbox Live Gold avrà l’imbarazzo della scelta.

Non solo entrambi i servizi sono stati aggiornati di recente, ma ora ci sono nuovi giochi gratuiti a cui accedere.

Free Play Days è un programma creato da Microsoft per l’utilizzo da parte dei clienti con abbonamento Xbox One e Xbox Series X. Il servizio consente di accedere ai giochi senza costi aggiuntivi per un periodo di tempo limitato.

I giorni di gioco gratuiti sono disponibili solo per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold ed entrambi condividono lo stesso elenco di titoli. Alcune settimane, molti di questi saranno acquistati dal Game Pass, rendendoli inutili per coloro che già ne hanno uno. Ma questa settimana, ci sono molti titoli da provare che non sono disponibili da nessuna parte sui servizi di abbonamento di Microsoft.

Come scaricarlo

Uno dei titoli più accattivanti disponibili su Game Pass e Xbox Live Gold questo fine settimana è Riders Republic. Lanciato nell’ottobre 2021, RR ha gestito i punteggi medi tra critici e utenti ed è attualmente supportato con contenuti gratuiti aggiuntivi.

Sebbene Riders Republic non sia disponibile su Xbox Game Pass, puoi provarlo questo fine settimana senza costi aggiuntivi utilizzando il tuo abbonamento. Ci sono anche altri due giochi nell’evento Free Play Days, tra cui Valkyria Revolution e PGA Tour 2K21.

La buona notizia è che nessuno di questi giochi fa parte di Xbox Game Pass o è disponibile tramite Games with Gold questo mese. Per scaricarlo su console, fai clic sulla scheda Abbonamenti in Xbox Store e accedi all’area membri Gold sulla tua Xbox One.