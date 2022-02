Oggi torniamo a parlare della serie Redmi K50, gamma che il colosso cinese Xiaomi lancerà a breve, più precisamente il prossimo 16 febbraio 2022. Dopo i rumor delle settimane precedenti sulle presunte specifiche, abbiamo la data di lancio.

Il teaser per la presentazione, che potete vedere in galleria, mostra il design del modulo fotografico posteriore: ci saranno tre fotocamere con la descrizione “Freezing” e “Speediest” a lato. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi Redmi K50 sarà presentato il 16 febbraio 2022

I dispositivi in questione dovrebbero anche presentare dei trigger fisici a lato per permettere la personalizzazione delle azioni in base al gioco che si sta usando. Lo schermo dovrebbe essere un AMOLED da 6,67″ con refresh rate fino a 120 Hz. Come al solito accade con i dispositivi della serie Redmi K, presumiamo che il loro lancio europeo accadrà sotto il brand Xiaomi. Non è escluso che questi Redmi K50 possano arrivare dalle nostre parti nelle vesti di Xiaomi 12T.

Secondo le indiscrezioni da parte degli insider, la serie Redmi K50 sarebbe un trittico e le differenze riguarderebbe il chipset, il comparto fotografico e la tecnologia di ricarica. Inoltre ci sarà anche una versione da Gaming, come avvenuto anche nella precedente generazione. Questo sarebbe il vero e proprio cavallo di battaglia mosso dallo Snapdragon 8 Gen 1, ultima soluzione high-end di Qualcomm.

Il primo sarebbe il Redmi K50 standard, il quale sarebbe apparso con la sigla 22021211RC su Geekbench. Il dispositivo sarebbe mosso dallo Snapdragon 870, soluzione octa-core a 7 nm con una frequenza massima di 3.2 GHz (grafica Adreno 650 e modem Snap X55 5G). Il tutto con 12 GB di RAM e Android 12 lato software. Avremmo poi Redmi K50 Pro, in questo caso mosso dal Dimensity 8000 ed infine ci sarebbe Redmi K50 Pro+, in questo caso dotato del già citato Dimensity 9000, il primo SoC a 4 nm di MediaTek. Per concludere, ma qui siamo in acque sconosciute, si vocifera persino della presenza di un low-cost K50 SE.