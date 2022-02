Uno dei film più attesi di questo 2022 è senza dubbi il prossimo capitolo di Jurassic World, Dominion, il quale concluderà la nuova trilogia iniziata a sequel di quella classica diretta da Steven Spielberg e di cui si sapeva ben poco fino alla giornata di ieri, la Universal infatti, dopo aver rilasciato il prologo e aver prodotto alcune immagini promozionale in collaborazione con la olimpiadi invernali, ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale, vediamo insieme cosa emerge.

Trailer decisamente completo e nutrito di info

Il trailer si mostra oltre che di una qualità impressionante, anche colmo di info che lasciano ben intendere come sarà strutturato il film, esso sarà sostanzialmente composto dal passato che incontra il futuro, ad ogni livello, dai dinosauri che si ritrovano nel mondo di oggi, fino ai grandi protagonisti della vecchia trilogia che adempiono ad un ritorno grandioso nella nuova, incontrando le generazioni future, nel dettaglio parliamo di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm che si ritroveranno a collaborare con Owen Grady e Claire, con dunque un passato che si mescola al presente e futuro in un miz che sembra tanto vincente quanto esplosivo, non solo perchè vedremo i classici dinosauri già visti in Jurassic World, ma anche alcuni visti in Jurassic Park, parliamo ad esempio del Dilophosaurus, famoso carnivoro eietta veleno.

Per il resto il trailer mostra elementi che sostanzialmente ci aspettavamo, un mondo del presente pervaso dai dinosauri con i nostri eroi che si ritroveranno a doverli affrontare, spicca ovviamente l’innumerevole quantità di riferimenti alla vecchia trilogia, insieme ovviamente alla data di uscita nelle sale, 10 Giugno 2022.