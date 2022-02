A quanto pare molto presto vedremo n grande ritorno sul piccolo schermo, stando alle ultime news infatti, Futurama si appresta a rivivere sui nostri schermi con una nuova stagione che sarà composta da 20 episodi in arrivo nel 2023, ovviamente scritti da Matt Groening e David X. Cohen, i quali saranno prodotti da Disney e si aggiungeranno su Disney+ ai 140 già presenti.

Si tratta di un ritorno decisamente sorprendente quanto inaspettato, Futurama ha alle spalle una storia infatti molto travagliata, ha sofferto infatti di una prima cancellazione avvenuta nel 2003,con Groening stesso che lamentava la scarsa attenzione da parte di Fox nei confronti della serie animata.

Dopo tale snodo cruciale numerosi network hanno cercato di ridarle vita: ViacomCBS e Comedy Central, salvo poi fallire nel tentativo arrivando alla cancellazione definitiva nel 2013.

Futurama sta tornando

Entrambi gli autori si sono mostrati molto entusiasti di questo grande ritorno, Groening si prepara dunque ad un ritorno trionfale in barba a tutti gli stimoli precedenti verso la cancellazione definitiva della serie, anche David X. Cohen ha espresso la propria gioia, si è infatti mostrato molto soddisfatto di poter nuovamente parlare del futuro o comunque non del presente.

Stando a quanto rilasciato, nella versione americana l’equipaggio della Planet Express tornerà ad essere doppiato dai doppiatori storici ed originali della saga, fatta eccezione attualmente per Bender, John DiMaggio non ha ancora infatti trovato un accordo con la produzione.

Ancora non si sa cosa accadrà invece per la versione italiana, certamente arriverà anche da noi, dovremo attendere per sapere quando con altre info in più.