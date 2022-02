Le offerte raccolte nel volantino Euronics raggiungono prezzi sempre più bassi e convenienti per gli utenti, infatti sono in grado di convincere un numero sempre maggiore di consumatori all’acquisto, anche nel momento in cui dovessero effettivamente spendere più del previsto.

Il volantino che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato, sebbene comunque presenti una limitazione importante, la disponibilità dei prezzi indicati è limitata a specifici punti vendita sul territorio nazionale, per questo motivo dovete prestare la massima attenzione al socio di appartenenza. Al netto di tutto ciò, ricordiamo comunque che i prodotti sono sempre no brand, e sono anche distribuiti con garanzia di 24 mesi.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte da non perdere.

Euronics: tutti i nuovi sconti del 2022

All’interno del nuovo volantino Euronics gli utenti hanno la possibilità di scoprire una campagna promozionale molto interessante, condita con prezzi abbordabili per la maggior parte di noi. Il top di gamma che sarà possibile trovare è il Samsung Galaxy S21 FE, di recentissima commercializzazione, viene proposto a soli 699 euro, presentando tutte le migliori specifiche tecniche attualmente ricercabili.

Naturalmente l’azienda non si scorda di tutti gli altri utenti, ovvero coloro che non sono disposti a spendere così tanto per l’acquisto di uno smartphone, ecco quindi arrivare una serie di prodotti da meno di 300 euro, rappresentati alla perfezione da Galaxy A52, Oppo A74, Galaxy A22, Xiaomi 11 Lite 5G, Oppo A94, Oppo A16s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, o altri modelli della stessa fascia. Gli sconti non terminano qui, scopriteli subito aprendo questo link speciale.