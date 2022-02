Esselunga cerca di avvicinare più utenti possibili all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, mediante il lancio di una campagna promozionale davvero incredibile, al suo interno si trovano infatti prodotti sempre più scontati, con i quali riuscire a mettere le mani su prodotti di altissimo livelo.

Il volantino è attualmente disponibile in esclusiva nei singoli punti vendita, in altre parole per approfittare degli ottimi acquisti dovrete necessariamente recarvi personalmente in un qualsiasi negozio, in caso contrario non potrete fare affidamento sulle medesime riduzioni di prezzo. I prodotti, ad ogni modo, vengono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche disponibili completamente sbrandizzati.

Esselunga: tutte le nuove offerte con i migliori prezzi

Le offerte del volantino Esselunga sono assolutamente incredibili, sebbene comunque il focus portato dall’azienda sia diretto esclusivamente su un singolo modello di telefonia mobile. Il dispositivo in questione è il Samsung Galaxy A12, effettivamente acquistabile con un esborso finale di soli 139 euro, e presentante tutte le più interessanti specifiche tecniche.

Il sistema operativo android 10, è affiancato da un display da 6,5 pollici di diagonale con risoluzione FullHD, passando anche per processore octa-core per ottime prestazioni, batteria da 5000mAh, oppure 64GB di memoria interna (con slot microSD), oppure comparto fotografico con sensore da più di 32 megapixel. Il prezzo è comprensivo della solita garanzia di 24 mesi, e naturalmente della versione no brand che accompagna tutta la telefonia mobile. Maggiori informazioni in merito al corrente volantino sono raccolte direttamente sul sito ufficiale.