Covid: oggi l'addio alle mascherine, il ritorno alla vita è in corso

Oggi potrebbe essere una giornata storica si tiene conto dell’ultimo periodo racchiuso in questi due anni di Covid. Infatti il governo italiano rimuove ufficialmente l’obbligo delle mascherine all’aperto, senza distinzione tra le varie regioni.

Tutti potranno dunque circolare senza dover indossare il nostro dispositivo di sicurezza, per il quale arriverà un provvedimento a breve che comprenderà anche la libertà negli ambienti chiusi. Queste le parole del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa:

“Bisogna dare messaggi positivi. I nostri cittadini da due anni rispettano regole e restrizioni e hanno aderito in massa alla campagna vaccinale”. Tuttavia la decisione di far cadere l’obbligo delle mascherine all’aperto, ha precisato, “non vuol dire abbandonare la prudenza“.

Covid e mascherine: arrivano altre novità che riguardano le restrizioni

L’obiettivo primario e poi anche quello di abolire lo stato di emergenza, il quale con grande probabilità non sarà prolungato:

“Lo stato d’emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo. L’obiettivo del governo è questo credo che certamente ci saranno le condizioni per non prorogarlo“.

Qualche parola poi anche sull’utilizzo del Green Pass:

“Il Green pass è stato molto utile come mezzo per incentivare la vaccinazione, ora doppiamo tener presente che è fondamentale somministrare la terza dose, perché è quella che ci protegge maggiormente dalle conseguenze gravi della malattia. Nel nostro Paese circa 48 milioni di cittadini sono vaccinati e 35 milioni hanno ricevuto la dose booster: significa che abbiamo ancora circa 12-13 milioni di dosi da somministrare. Se proseguiamo al ritmo di 400mila dosi al giorno, per metà marzo avremo completato la dose booster a 49 milioni di concittadini. Da li sicuramente inizierà una nuova fase e, così come abbiamo introdotto gradualmente le restrizioni, con la stessa gradualità inizieremo l’allentamento delle misure“.