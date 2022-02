Con il volantino Carrefour gli utenti hanno la possibilità di appoggiarsi ad una campagna promozionale decisamente irreprensibile, condita con i migliori sconti pazzi della giornata, e sopratutto con ampie disponibilità sul territorio nazionale.

In netto contrasto con le limitazioni previste dal volantino di Euronics, ad esempio, in questo caso gli acquisti potranno necessariamente essere completati praticamente ovunque in Italia, senza vincoli o limitazioni particolari. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di accedervi tramite il sito ufficiale, sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, le scorte non dovrebbero in nessun modo essere inoltre limitate.

Carrefour: le offerte con i prezzi sempre più bassi

Carrefour è letteralmente impazzita, in questi giorni ha ridotto di molto i prezzi di vendita di alcuni dei migliori smartphone della fascia intermedia, abbassandoli ulteriormente al di sotto dei 300 euro complessivi. I dispositivi in questione sono infatti Xiaomi Redmi 9AT e Redmi Note 10 5G, passando anche per l’ottimo TCL 20S; le condizioni di vendita restano all’incirca sempre le stesse, ovvero sono prodotti commercializzati con garanzia di 24 mesi, i quali sono anche completamente no brand, per garantire aggiornamenti più tempestivi.

L’alternativa più costosa è sicuramente rappresentata dall’ottimo Apple iPhone 13, il quale al giorno d’oggi viene commercializzato a 1059 euro, e rappresenta la più importante alternativa ai top di gamma Android, sebbene comunque la cifra indicata sia effettivamente fin troppo alta rispetto a quanto possiamo trovare nel periodo corrente. Per ogni altro dettaglio in merito al volantino, ricordatevi di premere direttamente qui.