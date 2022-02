Non terminano le polemiche e le discussioni inerenti agli aumenti sempre più alti per le bollette gas e luce. Nel mese di Febbraio continuerà il constante rincaro dei costi per le forniture energetiche quotidiane. Tale scenario coinvolge tanto i singoli e privati cittadini, quanto i professionisti, le attività commerciali e le partite IVA.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

Gli analisti hanno elaborato nuove stime per il mese di Febbraio, con un panorama ancora in peggioramento per i cittadini italiani. Per quanto concerne le bollette della luce, nei prossimi giorni sono previsti aumenti di oltre 50% rispetto ai prezzi dello scorso anno. Leggermente più bassi i rincari delle bollette per il gas, per un totale del 45% sui prezzi dello scorso anno.

Sempre gli analisti hanno elaborato delle proiezioni per evidenziare i costi extra in termini assoluto dei cittadini rispetto alle spese del 2021. Questi rincari sui prezzi per gli italiani potrebbe costare sino a 1000 euro in più rispetto all’anno precedente.

Proprio in queste ore, il Governo sta valutando nuove azioni per cercare di sterilizzare per quanto possibile tali aumenti di prezzo. Il fondo da 5 miliardi dovrebbe in tal senso essere integrato dalle nuove risorse del Governo messe a bilancio nel corso della primavera. L’ulteriore fondo dovrebbe essere composto da altrettanti 5 miliardi di euro.

Le associazioni di categoria continuano la loro battaglia contro l’esecutivo per ottenere una sterilizzazione pressoché totale degli aumenti di prezzo. L’emergenza massima è per le attività commerciali, alcune delle quali hanno interrotto o dimezzato la produzione, impossibilitate al pagamento delle spese energetiche.