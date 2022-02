Una delle serie TV più attese di quest’anno è senza dubbi la sesta stagione di Better Call Saul, il famoso prequel di Breaking Bad che narra le vicende di jimmy McGill, il famoso avvocato che è meglio chiamare, che in Breaking Bad e Better Call Saul acquisisce poi il nome di Saul Goodman.

Ebbene attualmente il contenuto si è fermato alla quinta season, la quale dovrebbe a breve lasciare spazio alla sesta stagione che dovrebbe fare anche da contenuto conclusivo per tutto l’arco narrativo, dunque dare alcune delle risposte tanto attese da parte dei fans, nel dettaglio un epilogo in merito alla possibile vendetta di Lalo Salamanca dopo l’agguato escogitato da Gus e Nacho e soprattutto, l’epilogo della storia tra Kim Wexler e Jimmy, l’assenza della donna nella serie sequel infatti non lascia ben sperare in un lieto fine.

Arriva il teaser che rivela più di quanto pensiate

Ebbene nei giorni scorsi a sorpresa è stato rilasciato il teaser della nuova season di Better Call Saul dopo un lunghissimo periodo di silenzio, si tratta di una sequenza video di pochi secondi ma che allo stesso tempo ci dice davvero molto, vediamo i dettagli.

La breve sequenza video mostra la polizia intenta ad indagare su una scena del crimine decisamente familiare, si tratta della villa di Lalo Salamanca che è stata background dell’agguato alla fine della quinta season, ebbene si può chiaramente notare l’apparire indisturbato di due elementi molto conosciuti, si tratta dei cugini Salamanca sicari ai servizi di Hector, i quali passeggiano in mezzo alla scena certamente in cerca di indizi.

Il dettaglio più significativo è però per terra, si tratta delle due lettere in plastica, secondo molte teorie potrebbe nascondere la data di uscita della season numero sei, si tratta di una D e una R, rispettivamente lettera numero 4 e 18 dell’alfabeto, che potrebbero indicare il 18 Aprile, data che effettivamente potrebbe aver senso dal momento che si tratta di un lunedì, giorno in cui solitamente viene trasmessa la serie.