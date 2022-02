Apple prepara il suo iPad Pro con processore M2, ecco quando potrebbe arrivare

In base alle previsioni, il nuovo iPad Pro 2022 sarà lanciato sul mercato questo autunno. Se diamo credito agli ultimi report, il tablet di punta verrà alimentato dal chipset Apple M2 che l’azienda deve ancora annunciare.

Il rumor proveniente da un tweet di Dylan afferma che il prossimo iPad Pro, in arrivo con le versioni del display da 11 e 12,9 pollici, sarà tra la gamma di dispositivi che La Mela prevede di lanciare entro la fine dell’autunno.

Alcune specifiche tecniche del nuovo tablet

Si vocifera che il nuovo iPad Pro potrebbe non essere dotato della funzione di ricarica MagSafe. Inoltre, si dice che il modello da 11 pollici potrebbe avere un display retroilluminato Mini-LED come quello che l’azienda ha utilizzato nella versione da 12,9 pollici.

Tuttavia, è anche possibile che iPad Pro possa essere alimentato dal chipset M1 come il modello della generazione attuale, invece del nuovo chipset M2. Sebbene non si sappia molto sulla prossima generazione del chip Apple Silicon, si dice che sarà prodotto utilizzando un processore a 3 nm da TSMC.

Inoltre, l’iPad Pro 2022 non è l’unico device che dovrebbe essere alimentato da un processore M2 entro la fine dell’autunno. Ci sono report che affermano che l’azienda di Cupertino aggiornerà il MacBook Pro da 14 pollici con il chipset M2. Nei mesi a seguire l’upgrade potrebbe essere fatto anche sul nuovo MacBook Air.

Il report aggiunge anche che gli attesissimi auricolari true wireless Apple AirPods Pro 2 sono sulla buona strada per essere lanciati in autunno. Sarà comunque nostra cura raccogliere le maggiori informazioni per tenervi aggiornati in merito alla questione.