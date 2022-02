Android: ricominciano i saldi sul Play Store, 22 app e giochi a pagamento gratis

La promozione che molte persone attendevano da tempo non ha tardato ad arrivare anche questa settimana. Sul Play Store di Google ci saranno infatti titoli a pagamento offerti gratis, senza alcun pagamento da effettuare. Il target di persone ovviamente è identificato all’interno del mondo Android, dove chiunque abbia un dispositivo marchiato dal robottino verde potrà usufruire di tutti i titoli in offerta solo per oggi.

Per avere le migliori opportunità che riguardano il mondo di Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per l’accesso gratis.

La lista di applicazioni Android qui in basso è molto ricca: potete scaricare tutto dei link preposti

C’è una vasta scelta di applicazioni e giochi all’interno dell’elenco che gli utenti Android potranno spulciare direttamente qui sotto. L’obiettivo è concedere loro l’opportunità di provare quei contenuti a pagamento in modo da rendersi conto quanto possano essere utili o divertenti.