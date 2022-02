Finalmente si sa qualcosa in più sul rilascio di Android 13, previsto nei prossimi mesi. Le versioni beta e quella stabile arriveranno entro Aprile.

Google non ha rilasciato molte informazioni a riguardo ma ha già annunciato che la procedura di implementazione è già pronta a dare il via alla fase di test e assestamento. Dovremmo aspettarci almeno sei versioni “principali” prima che Android 13 diventi del tutto stabile, salvo eventuali modifiche non ancora previste o annunciate.

Il rilascio di Android 13 Developer Preview 1 è la prima delle due anteprime previste e approderà sui nostri dispositivi a marzo. Ad aprile, invece, Google passerà alle prime versioni beta leggermente più stabili. Le ultime due saranno le pietre miliari definitive di questo nuovo aggiornamento. Solo quando la versione sarà stabile, l’azienda passerà alla risoluzione dei bug rilevati.

Android 13 quasi pronto alle prime versioni beta in arrivo entro Aprile

Non è stata fornita una data esatta per i lanci e i test di Android 13 previsti. In particolare, Google ha aspettato per il rilascio di Android 12 l’anno scorso più a lungo del solito, rilasciando la versione stabile con meno clamore. In precedenza, le versioni di Android arrivavano intorno a settembre o agosto e non è chiaro se questo recente cambiamento di tempistica sia l’inizio di una tendenza o una tantum.

Android 13 DP1 è disponibile solo per le serie Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 5 e Pixel 6. Questa, ad esempio, è un’altra tendenza ma è altamente probabile che continui. Durante il periodo di rilascio di Developer Preview, le immagini dovranno essere scaricate manualmente utilizzando lo strumento Android Flash, oppure un emulatore di Android Studio. Le versioni successive delle versioni beta saranno disponibili tramite il programma Android Beta, con una semplice procedura di attivazione. Informazioni più specifiche sulla tempistica del rilascio potrebbero essere presto disponibili. Vi terremo aggiornati quando e se saranno disponibili ulteriori dettagli.