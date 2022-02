Bisogna ricordare che su Amazon e non c’è solo elettronica, ma tantissime altre cose che possono tornare utili agli utenti. Infatti anche per la casa esistono numerose offerte da portare a casa in questi ultimi giorni. Un classico amato dagli italiani, il metodo di cottura più antico del mondo, che rende i nostri piatti speciali, stiamo parlando proprio del barbecue.

Amazon: per la casa ecco alcune offerte che forse non valutereste mai

Oggi vogliamo parlarvi di uno strumento molto utile per accendere il vostro barbecue. Quante volte, perdiamo tanto tempo per portare la carbonella alla temperatura ideale, per poter posare la graticola con i nostri cibi da grigliare?

Ci capita, di doverci adoperare a tagliare diverse tavolette per l’accensione o utilizzare il cannellino a gas con discutibili aspetti sulla sicurezza dell’operazione.

Abbiamo scovato uno strumento dalla duplice funzionalità, ovvero un ottimo aeratore a caldo, che riesce a raggiungere alte temperature in grado di incendiare il nostro carbone in pochi minuti, velocizzando tutta l’operazione.

Da segnalare inoltre che può essere un valido alleato per gli amanti del giardino, in quanto si rivela utile anche con bruciatore per erbe infestanti e addirittura come phon termico.

Bruciatore elettrico: prezzi e caratteristiche

Una struttura semplice e componibile in base alle esigenze, questo aeratore si compone di diverse parti, che possono essere assemblate per allungare o accorciare l’asse, pensiamo in particolar modo a quei momenti in cui è necessario avere una distanza di sicurezza, dove il fuoco può emettere vigorose scintille e per la nostra sicurezza è meglio rimanere quindi distanti.

Viene fornito con cavo a presa di corrente di 1.8 metri, con un motore di 2000w di potenza che raggiunge i 650 gradi di temperatura.

Va considerato inoltre il suo aspetto Green, in quanto utilizzando tale strumento in accensione del barbecue evitiamo la combustione del gas che rilascia CO2, mentre se utilizzato come bruciatore contro le erbe infestanti risparmiamo l’utilizzo delle classiche sostanze chimiche, a favore dell’ambiente.

Lo potete trovare al seguente link: https://www.amazon.it/dp/B093GFH5GC/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_JG0KDKRJGGN0BZZ4KE48