L’Alfa Romeo sta valutando un ampliamento della sua nuova gamma di SUV Tonale 2023 con un modello Quadrifoglio ad alte prestazioni e una variante elettrica a batteria.

La prima auto di un assalto pluriennale di nuovi modelli, l’Alfa Romeo Tonale sarà lanciata in Europa con opzioni a benzina, ibrida e ibrida plug-in che possono sviluppare fino a 202 kW, ma gli ingegneri dell’Alfa Romeo affermano che c’è spazio per una versione ad alte prestazioni targata Quadrifoglio, insieme con un modello elettrico. Ovviamente sono tutte supposizioni ancora.

Quante possibilità ci sono di una versione Quadrifoglio e una full electric?

Parlando con i media australiani e giapponesi, Daniel Tiago Guzzafame, product manager globale dell’Alfa Romeo, ha confermato che sono possibili versioni elettriche e ad alte prestazioni – con alimentazione ibrida in linea per quest’ultima – ma che non è stata presa alcuna decisione:

“La capacità tecnica di avere un veicolo completamente elettrico c’è su Tonale, la piattaforma è in grado di farlo. Vedremo nel mercato dei piccoli SUV se ci sarà domanda per questa categoria di veicoli. Se questo accade lo introdurremmo sicuramente.”

Intanto c’è spazio per un Tonale Quadrifoglio ad alte prestazioni, con Guzzafame che racconta ai media:

“Abbiamo alcune alternative, sia con il puro motore a benzina che nel mondo dell’elettrificazione. Ancora una volta, vogliamo avere qualcosa di rilevante, che sia coerente con l’emblema Quadrifoglio da un lato, e anche coerente e rilevante con il mercato dall’altro lato.”

Come più volte ha fatto intendere Guzzafame, la futura Alfa Romeo sarà elettrica, questa è la strada che stanno seguendo in azienda.

Questi piani vedranno l’Alfa Romeo introdurre il suo primo veicolo completamente elettrico nel 2024, come variante di un veicolo a benzina introdotto in precedenza.