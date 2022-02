Secondo un rapporto di XDA Developers, gli utenti desktop ora possono accedere al nuovo lettore di note vocali di Whatsapp Web che consentirà di continuare a riprodurre la registrazione vocale anche quando si passa a una chat diversa.

Dopo aver riprodotto la nota vocale, la riproduzione non si interromperà quando si passa a una nuova chat. Rimarrà in riproduzione in background.

Nel caso in cui lasci una chat durante la riproduzione vocale, nella parte inferiore dello schermo verrà visualizzata l’icona di un lettore multimediale. Verrà mostrato invece un pulsante di riproduzione separato e una barra di avanzamento che mostra la durata della registrazione.

Se desideri avere un accesso anticipato al nuovo lettore multimediale globale desktop, assicurati di eseguire WhatsApp Desktop sulla sua ultima versione beta.

Quando saranno disponibili queste funzionalità

In questo momento la funzionalità non è ancora disponibile su Android, ma WABeta ha scritto che sarebbe stata introdotta in piattaforma per il prossimo aggiornamento.

In un altro articolo scritto da Gadgets 360, un’altra funzionalità di WhatsApp verrà lanciata su Android. La versione beta 2.22.4.12 porterà una nuova visibilità dei media.

Come notato da WABetaInfo, se l’utente attiva i messaggi che scompaiono, la funzione non visualizzerà alcun media nella galleria dell’app.

Inoltre, la Visibilità dei media non verrà attivata nell’ambito delle azioni sulla privacy dell’azienda. Tuttavia, questo non significa che il servizio di messaggistica di Meta informerà gli utenti quando acquisiscono schermate quando i messaggi che scompaiono sono abilitati.

Nel frattempo, lo stesso rapporto ha scritto che WhatsApp dovrebbe portare un menu per le didascalie appena ridisegnato.

Questo aggiornamento è stato inizialmente anticipato lo scorso 2021. Al momento, questi update sono ancora in fase di sviluppo iniziale. Ci vorrà del tempo prima che diventi disponibile per gli utenti finali, ma si potrebbero trovare in release beta.