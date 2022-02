WhatsApp per iOS sta sviluppando nuove funzionalità. Le ultime versioni beta dell’app migliorano la fotocamera integrata e revisionano anche altre funzionalità. WhatsApp per iOS 22.4.0.72 introduce vari aggiornamenti alla fotocamera integrata dell’iPhone. Ci sono alcune modifiche, come si vede nell’immagine qui sotto fornita da WABetaInfo. La barra multimediale orizzontale, ad esempio, è stata sostituita con un nuovo pulsante che apre direttamente la galleria, simile all’app Fotocamera originale dell’iPhone.

Con la regolazione, gli utenti avranno un po’ più di privacy durante lo scatto di foto, poiché in precedenza gli utenti potevano scorrere involontariamente verso l’alto ed esporre almeno sei dei loro scatti personali. L’aggiornamento impedisce che ciò accada. Inoltre, il simbolo della fotocamera su WhatsApp per iOS è stato rinnovato.

WhatsApp per iOS si aggiorna con nuove funzioni

Secondo la pubblicazione, queste modifiche sono ora disponibili per i beta tester, quindi se sei un beta tester pubblico, puoi iniziare a usarle immediatamente. WABetaInfo ha anche rivelato la scorsa settimana che WhatsApp sta lavorando a una visualizzazione dei sottotitoli rinnovata che include un elenco dei destinatari selezionati.

Sarai anche in grado di caricare contenuti multimediali per gli aggiornamenti di stato. Qualcosa di simile è già disponibile quando scatti una foto dalla scheda Fotocamera, ma la nuova funzionalità espande queste funzionalità consentendoti di selezionare o scattare una foto all’interno di una chat.

A differenza delle modifiche per la fotocamera integrata, quest’altra funzionalità è ancora in lavorazione e non è ancora disponibile per i beta tester. Un dirigente aziendale ha affrontato la mancanza di un’app WhatsApp per iPad alla fine di gennaio, dicendo che la società “sarebbe felice” di fornirne una alla volta.