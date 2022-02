Il fronte delle fake news è sempre particolarmente attivo in casa WhatsApp. Anche in queste settimane, nonostante il rallentamento della pandemia in Italia, molti messaggi sul Covid vengono condivisi in maniera massiccia proprio attraverso la chat. L’attenzione dei malintenzionati si è spostata da tempo sul fronte della vaccinazione.

WhatsApp, le nuove fake news tra varianti e vaccini

La campagna di vaccinazione in Italia ha numeri di grande successo. Nonostante l’ampia adesione, resta però lo scetticismo di alcuni italiani nei confronti dei vaccini di Pfizer o Moderna. Dal momento in cui l’Italia ha introdotto l’obbligo di vaccino per gli over 50, gli hacker di WhatsApp puntano proprio a questo scetticismo.

I cybercriminali per attirare l’attenzione del pubblico condividono su WhatsApp informazioni non veritiere come la mancata compatibilità dei vaccino con le varianti Delta ed Omicron o anche la presenza di effetti collaterali a lungo termine legati proprio alla vaccinazione.

La comunità scientifica, anche grazie a contributi apparsi sulle riviste di settore come New England Journal of Medicine e Lancet, ha smentito a più riprese queste informazioni che si annoverano per mezzo di WhatsApp.

Totalmente esclusa la presenza di effetti collaterali gravi: gli ultimi dati indicano incidenza di effetti collaterali di media entità per un solo caso su mille vaccinazioni con Pfizer e Moderna. I vaccini, inoltre, garantiscono totale protezione contro le forme gravi della variante Delta ed anche con la variante Omicron, seppur con un minore tasso di protezione sulle infezioni, assicurano in caso di contagio sintomi lievi se non del tutto assenti.