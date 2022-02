Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Vivo ha aggiunto al suo catalogo un nuovo smartphone di fascia media. Stiamo parlando del nuovo Vivo T1 5G, il quale può contare su un display a 120Hz e sul supporto alle reti di quinta generazione.

Vivo svela ufficialmente sul mercato il nuovo Vivo T1 5G: ecco le specifiche

Il produttore cinese Vivo ha da poco annunciato per il mercato cinese il nuovo Vivo T1 5G. Quest’ultimo, come già accennato, presenta sul fronte un display con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Nello specifico, abbiamo un pannello di tipo IPS LCD con una diagonale da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+ e al centro troviamo un notch a goccia.

Sotto alla scocca è invece presente il processore Snapdragon 695 di casa Qualcomm. Quest’ultimo viene accoppiato a diversi tagli di memoria comprendenti 4,6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il comparto fotografico è poi costituito da tre sensori fotografici rispettivamente da 50, 2 e 2 MP, mentre sul fronte la fotocamera per i selfie è da 16 MP.

Il software installato è Android 11 con l’interfaccia utente FuntouchOS 12. Tra le altre caratteristiche, troviamo infine l’audio stereo, il jack audio e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo T1 5G sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Starlight Black e Rainbow Fantasy ad un prezzo di partenza di circa 175 euro al cambio attuale.