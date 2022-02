UniCredit: nuova truffa shock, ecco il tentativo di phishing che svuota i conti

Non è una novità ma ovviamente tutti sia augurano che prima o poi ciò finisca: le truffe colpiscono ancora e colpiscono una delle banche più importanti. Unicredit avrebbe visto il suo nome immischiato in un messaggio molto particolare che addirittura parlerebbe di blocco dei conti improvviso.

L’obiettivo in realtà è quello di farvi inserire le credenziali di accesso per constatare i risolvere il problema. Sarà questo il modo per portarvele via e dunque per accedere al vostro conto a vostra insaputa, svuotandolo di tutti i beni.

Unicredit: questo è il messaggio che dovete assolutamente scansare, è un tentativo di truffa

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT