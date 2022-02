Ci sono una serie di importanti vantaggi per tutti i clienti di TIM nel corso di queste settimane. Il provider italiano vuole essere visto agli occhi del pubblico come una vera e propria alternativa ad Iliad ed alle sue tariffe low cost. In tal senso, tutti gli abbonati che scelgono di attivare una SIM potranno accedere a ricche iniziative vantaggiose, tra cui le promozioni Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

Per le promozioni Wonder, TIM ha previsto un doppio pacchetto. Nella prima versione, il provider italiano assicura a tutti gli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per navigare in internet con le velocità propedeutiche del 4G. I clienti si troveranno a pagare un costo mensile pari a 9,99 euro.

Nella sua seconda versione, invece, gli utenti che attivano la TIM Wonder riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet.

I clienti che attivano una di queste promozioni potranno inoltre beneficiare di una garanzia aggiuntiva. TIM, infatti, prevede anche costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento.

Come per le altre tariffe low cost che si sono precedute durante le scorse settimane, anche per queste promozioni alternative ad Iliad è necessaria la portabilità del numero da altro operatore. Sempre in linea con le precedenti condizioni tariffarie, le promozioni Wonder non sono a disposizione per coloro che hanno una SIM già operativa.