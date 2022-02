Gli astronomi hanno scoperto un asteroide che condivide la stessa orbita della Terra.

L’asteroide, noto come 2020 XL5, è solo il secondo del suo tipo mai visto, guidato dalla gravità in un’orbita che è bloccata in sincronia con quella del nostro pianeta. Non ha condiviso la nostra traiettoria per alcuni secoli, probabilmente. E non ci sarà in un lontano futuro. Le simulazioni indicano che 2020 XL5 sfuggirà alla presa della Terra entro 4.000 anni e si dirigerà nel sistema solare.

Ma la sua presenza offre uno scorcio allettante di cos’altro potrebbe esserci là fuori nei vortici gravitazionali. Alcuni frammenti potrebbero risalire all’inizio del sistema solare, sfumature dei mattoni che si sono fusi nel nostro pianeta.

“Questi oggetti non sono così rari come pensiamo“, ha detto Toni Santana-Ros, ricercatore post-dottorato presso l’Università di Barcellona in Spagna e autore di un articolo che descrive la scoperta, che è stato pubblicato martedì sulla rivista Nature Communications.

Come si identificano gli asteroidi nello spazio

Quando due oggetti orbitano l’uno intorno all’altro, ci sono cinque punti, noti come punti di Lagrange, in cui la gravità dei due essenzialmente si bilancia. Due dei cinque punti di Lagrange, noti come L4 e L5, sono stabili: se un piccolo corpo viene leggermente spostato, rimane in quel punto. Nei tre punti instabili di Lagrange, da L1 a L3, una spintarella spingerà via il piccolo corpo per sempre.

I punti di Lagrange instabili possono essere utili: ol telescopio spaziale James Webb appena lanciato si trova a circa 900.000 miglia di distanza nel secondo punto di Lagrange, o L2, del sistema sole-Terra. Lo strumento si basa su propulsori per evitare che si allontani.

Nel 1906, Max Wolf, un astronomo tedesco che sviluppò una tecnica fotografica per scoprire gli asteroidi, trovò un asteroide nella stessa orbita di Giove, sempre davanti al pianeta di 60 gradi, ovvero un sesto di un’orbita. Osservatori successivi hanno trovato altri asteroidi più o meno nello stesso posto, nonché alcuni che erano in ritardo rispetto alla curvatura di Giove.