Senza dubbio famosa per il numero di brevetti depositati ogni anno la sudcoreana Samsung torna a far parlare di sé in ottica innovazione. Una serie di rapporti documenta l’arrivo di un presunto Galaxay Note avente la particolarità di uno schermo futuristico che andiamo a scoprire in anteprima assoluta.

Samsung Galaxy Note: nessuno aveva pensato ad uno schermo simile

Mentre piovono incessanti informazioni sul Galaxy S22 l’attenzione si catalizza verso la serire Note che il costruttore pensava di abbandonare in via del tutto definitiva. Un Galaxy Note con rimando ad uno schermo scorrevle munito di S Pen.

Al momento, trattandosi di un opera d’ingegno priva di applicazione commerciale, non ci sono ulteriori informazioni. Mancano i dettagli per una creazione registrata dal colosso presso la WIPO.

Si tratta semplicemente di un display in grado di ampliare la sua diagonale rivelando il pennino touch di ultima generazione che contraddistingue la serie. Ottimizzazione dello spazio ed orientamento ad un layout futuristico per questo ipotetico smartphone.

Stando ai documenti il nuovo Samsung Galxy Note si espande rivelando la penna oppure si amplia senza rivelarla ma aumentando la diagonale dello schermo. La parte laterale potrebbe ottenere le funzioni Edge Screen ma si tratta di pure indiscrezioni derivante dall’analisi dei bozzetti.

Nessuna garanzia che Samsung possa commercializzare questo device. Sicuramente l’azienda sta comunque lavorando ad un innovativo ed ambizioso progetto che conti su nuovi form factor e schermi in grado di piegarsi e dispiegarsi offrendo maggiore spazio per la gestione del multitasking. Ulteriori informazioni al prossimo appuntamento.