I nuovissimi Samsung Galaxy S22 sono stati presentati proprio ieri e possiamo solamente dire che sono dei dispositivi bomba, con delle caratteristiche davvero da top di gamma, anche se questa non è una novità.

Con l’arrivo della nuova gamma il colosso sud coreano ha già dato lo stop alla vendita del predecessore Galaxy S21 in alcuni mercati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S21: stop alle vendite in alcuni mercati

La presentazione di Samsung Galaxy S22 Ultra ormai si è vista e sembrerebbe proprio che l’azienda coreana voglia puntare tutto su questo smartphone: il suo predecessore infatti è già vicino alla pensione, dopo solo un anno dal rilascio al pubblico.

Samsung ha fermato le vendite del dispositivo in diversi mercati e dunque in Francia, Germania e Regno Unito non è più possibile acquistare un Galaxy S21 Ultra dal sito ufficiale del produttore. Ovviamente lo smartphone rimane disponibile ancora negli store di terze parti. Sicuramente presto Samsung fermerà la vendita anche in altri mercati e probabilmente cesserà anche la produzione di massa.

Nessun problema invece per gli altri dispositivi della serie: Galaxy S21, S21 Plus e ovviamente il recente S21 FE restano ancora disponibili. Nel frattempo, andate a fare un occhi ai nuovi presentati.