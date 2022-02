Samsung è passata da una delle peggiori aziende in termini di aggiornamenti software a una delle migliori. È straordinario vedere che l’azienda coreana che era stata precedentemente turbata da Touchwiz è ora una delle più veloci. Tutti i suoi telefoni di punta hanno già ricevuto Android 12 e i primi telefoni di fascia media stanno iniziando a ricevere lo stesso trattamento.

In effetti, l’azienda ha promesso quattro anni di aggiornamenti di sicurezza e tre importanti aggiornamenti Android per la maggior parte dei suoi telefoni, inclusi i Galaxy serie A e, in particolare, il Galaxy A51. Ciò, tuttavia, non implica che gli aggiornamenti regolari saranno resi disponibili in ogni momento.

Galaxy A51 riceverà ufficialmente Android 13

Secondo la pagina degli aggiornamenti di Samsung, il Galaxy A51 riceverà ora solo due aggiornamenti all’anno. Il dispositivo è stato uno degli smartphone Samsung più venduti, quindi non sorprende che l’azienda fornisca una lunga garanzia per questo. Tuttavia, è ora sorprendente scoprire che l’azienda comincerebbe a ridurre il proprio impegno per le patch di sicurezza. Anche Samsung non può continuare a supportare uno smartphone che invecchia a tempo indeterminato.

Ogni anno, il numero di dispositivi Samsung Galaxy serie A aumenta in modo significativo. Il Galaxy A52 è stato annunciato nel 2021 e il Galaxy A53 dovrebbe avere successo nella serie di lunga data quest’anno. Detto questo, è comprensibile che la società stia spostando la sua attenzione dalle vecchie serie di smartphone. Il Galaxy A51 è idoneo per l’aggiornamento ad Android 12, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Questo aggiornamento molto probabilmente verrà rilasciato nella prima metà del 2022.