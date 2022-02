Quasi un anno dopo il lancio di Reddit Talk, l’azienda sta portando le sue chat audio dal vivo sul desktop e offre una serie di nuove funzionalità per semplificare la ricerca e il coinvolgimento nelle conversazioni.

Le chat audio inizialmente erano disponibili solo su dispositivi mobili e gli utenti di Reddit dovevano sintonizzarsi dal vivo se volevano ascoltare ciò che veniva detto durante la conversazione. Ma questo sta iniziando a cambiare, poiché Reddit Talk è ora disponibile nei browser desktop e le conversazioni vengono ora registrate in modo che gli utenti possano guardare la conversazione al termine.

Reddit sta aggiornando la sua piattaforma

I partecipanti potranno aggiungere commenti senza dover utilizzare la funzione “alza la mano” o attendere che il moderatore apra il microfono grazie alle nuove funzionalità di commento di Reddit.

Per un ultimo passaggio, Reddit sta tentando di rendere più visibili le chat audio inserendo una “barra live” nella parte superiore dell’app che mostra i discorsi che si verificano in tempo reale, in modo simile al modo in cui Twitter sposta le chat live che si verificano in Twitter Spaces in la parte superiore delle linee temporali dei suoi utenti.

Reddit sta tentando di rendere l’audio dal vivo una caratteristica più importante della sua piattaforma come risultato dell’espansione. Sebbene non sia ancora ovvio quanto sia ampiamente utilizzato Reddit Talk, l’azienda afferma di aver assistito a un “aumento del 250% degli ascoltatori attivi giornalieri” in un post sul blog. Afferma inoltre che più di 1.000 subreddit, inclusi r/cryptocurrency, r/wallstreetbets e r/space, hanno abilitato la funzione finora, con il più recente r/space.