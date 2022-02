Sono sempre di più in ordine numerico le truffe in rete che coinvolgono gli italiani clienti di uno dei principali istituti di credito nel nostro paese. Nelle precedenti settimane, così come in questi giorni i tentativi da parte dei malintenzionati si stanno concentrando sui correntisti di Unicredit ed anche sui i possessori della carta Postepay.

Postepay e Unicredit, la truffa che mette in pericolo i risparmi

La strategia messa in atto dai cybercriminali della rete, sia per la Postepay che per Unicredit, è sempre la stessa. I malintenzionati danno vita ad una serie di tentativi di phishing con l’obiettivo di attirare l’attenzione dei clienti. I messaggi, in tal senso, parlano di una sorta di accredito dal valore di mille euro tanto sui conti corrente Unicredit quanto sulle carte Postepay.

Obiettivo principale dei malintenzionati, per mezzo di queste comunicazioni, è accedere ai dati personali degli utenti. Per le vittime, quindi, ci potrebbe essere un rischio molto alto legato soprattutto alla condivisione delle proprie informazioni sensibili. Non è un caso se, proprio a partire da questo genere di messaggi, gli episodi di furti d’identità online sono divenuti sempre più frequenti.

Sempre i correntisti di Unicredit così come i possessori di Postepay devono guardarsi bene anche dalla possibilità di servizi a pagamento sui profili tariffari TIM, Vodafone e WindTre, attivati proprio in nome di queste truffe online.

La condizione peggiore, ad ogni modo, resta quello legata alla perdita delle proprie credenziali di home banking. Laddove i malintenzionati dovessero entrare in possesso di questi dati, il rischio di perdere credito sarebbe molto alto.