Quando Nvidia ha ufficializzato l’offerta da 40 miliardi di dollari per l’acquisto di Arm da SoftBank nel settembre del 2020, sono stati in molti a pensare che l’accordo non potesse avere un seguito.

Ma il CEO di Nvidia Jensen Huang non è una persona che si tira facilmente indietro di fronte a una sfida. Ha perseverato per 18 mesi cercando di portare a termine questo accordo, e questa settimana ha finalmente deciso di chiudere. Softbank perseguirà invece un’offerta pubblica iniziale (IPO) per Arm, riportando la società al mercato pubblico dopo aver acquistato la società nel 2016.

Quando è stato annunciato che Nvidia e Softbank avevano stretto un accordo, c’è stata una protesta quasi immediata da parte di alcuni clienti Arm. Molti temevano che Nvidia avrebbe ottenuto un accesso alla tecnologia Arm a scapito di altre società. I regolatori erano preoccupati che questo accordo avrebbe messo troppo potere nelle mani di Nvidia.

ARM fa un grande passo avanti

Arm è un importante fornitore per l’intero ecosistema elettronico, poiché possiede un numero maggiore di processori rispetto a tutte le altre architetture di elaborazione messe insieme.

L’obiettivo dichiarato di Nvidia nell’acquisizione di Arm era di aumentare lo sviluppo di ricerca e sviluppo e di rafforzare il suo ecosistema aggiungendo la grafica di Nvidia e l’IP AI al portafoglio di Arm.

Nvidia era stata uno dei primi sostenitori di Arm64 (ufficialmente noto come Armv8). Nvidia sta attualmente sviluppando chip per data center utilizzando Arm e voleva che fosse in grado di competere testa a testa con i processori Intel e AMD x86.

Nvidia ha affermato apertamente più e più volte che non avrebbe ottenuto un vantaggio e avrebbe trattato tutti i clienti Arm in modo equo. Alla fine, le forze contrarie all’accordo hanno vinto.