Thiel, uno dei principali donatori del partito repubblicano e fondatore del colosso PayPal, lascia il consiglio di amministrazione di Meta

Dimissioni improvvise? nuovi progetti in arrivo?

Peter Thiel, co-fondatore di PayPal e Palantir Technologies, si dimette dal consiglio di amministrazione della società madre di Facebook, Meta, dopo 17 anni.

Thiel è stato a lungo una figura controversa nel consiglio di amministrazione di Facebook, composto da 10 persone, in particolare come una delle poche figure importanti che ha sostenuto apertamente Trump.

Thiel, ha donato milioni di dollari alla campagna di Trump e ha fatto parte del team di dell’ex presidente.

Da parte dei critici, è stato visto come il motivo per cui Facebook non ha rimosso i post di Trump che violavano gli standard guida della comunità.

Inoltre si dice sia uno stretto confidente di Zuckerberg; Lo ha accompagnato a una cena privata con Trump nel 2019. Successivamente dichiarò di aver ricevuto pressioni per togliere discorsi politici e pubblicità a riguardo dalla piattaforma.

Mark Zuckerberg ha elogiato il lavoro svolto fin ora

Thiel è entrato a far parte del consiglio di Facebook nel 2005, un anno dopo la fondazione dell’azienda e sette anni prima del suo debutto a Wall Street.

La società, lunedì, ha dichiarato che sarebbe rimasto in carica fino alla prossima riunione degli azionisti di Meta, dove non si sarebbe candidato alla rielezione.

“Peter è stato un membro prezioso del nostro consiglio e sono profondamente grato per tutto ciò che ha fatto per la nostra azienda”, ha affermato Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta. “Peter è davvero un pensatore originale, con cui puoi discutere i tuoi problemi più difficili e ottenere suggerimenti unici.”

In una dichiarazione di lunedì, Thiel ha definito Zuckerberg “uno dei grandi imprenditori del nostro tempo” e ne ha elogiato “l’intelligenza, l’energia e la coscienziosità”.