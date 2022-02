Il volantino MediaWorld sta cercando in tutti i modi di avvicinare nuovamente gli utenti al mondo della tecnologia generale, in questi giorni l’azienda ha difatti presentato una nuovissima serie di riduzioni di prezzo, tutte applicate su alcuni dei modelli più interessanti ed in voga.

Gli acquisti, come al solito del resto, potranno tranquillamente essere completati recandosi personalmente in un negozio fisico, oppure affidandosi direttamente all’e-commerce dell’azienda. Solo in questo secondo caso sarà necessario prestare attenzione all’eventuale costo aggiuntivo per la spedizione, molto spesso da sommare alla cifra mostrata direttamente a schermo.

Se volete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, non dovete perdervi il nostro canale Telegram dedicato.

MediaWorld: le nuove offerte sono strepitose

Il volantino MediaWorld non scherza assolutamente, arrivano i migliori prodotti in promozione, con prezzi effettivamente sempre più bassi, sia sulla fascia alta, che la più economica della telefonia mobile. I prodotti in offerta dal più alto potenziale sono difatti Oppo Find X3 Pro, il migliore del 2021 e proposto a 799 euro, passando anche per Xiaomi 11T Pro a soli 599 euro, oppure un eccellente Galaxy S21+, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 799 euro.

Tutti gli altri prodotti in offerta, invece, abbracciano la fascia più bassa della telefonia mobile, coinvolgendo soluzioni come Oppo A15, Xiaomi 11T, Galaxy A03s, Xiaomi 11 Lite, redmi 10, Redmi Note 10S o anche Galaxy A32. I loro prezzi non vanno oltre i 400 euro, sempre alle medesime condizioni espresse in precedenza, ovvero con garanzia di 24 mesi e no brand. Ogni altra informazione in merito al volantino, è rimandata a questo link.