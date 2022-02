Il noto produttore cinese Lenovo ha da poco annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia del suo nuovo laptop. Si tratta del nuovo ThinkBook 13x, il quale può vantare sotto al cofano la presenza degli ultimi processori Intel® Core™ di undicesima generazione e, come sempre, non manca una costruzione impeccabile con materiali ottimi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lenovo ThinkBook 13x finalmente disponibile anche in Italia: ecco i dettagli

Lenovo ThinKBook 13x è dunque il nuovo laptop da poco approdato ufficialmente per il nostro mercato. Nello specifico, si tratta di un prodotto molto curato esteticamente e migliorato rispetto ai precedenti modelli ed è pensato specificatamente per il lavoratore moderno delle piccole e medie imprese. Dal punto di vista costruttivo, abbiamo uno chassis in alluminio e un’esclusiva finitura dual tone, con nuove funzionalità e design per adattarsi al meglio a diversi ambienti di lavoro. Il laptop è rivestito superiormente in alluminio anodizzato ultraleggero e sono disponibili le due tonalità Storm Grey e Cloud Grey.

Come già accennato in apertura, il nuovo ThinkBook 13x può inoltre garantire delle performance notevoli grazie alla presenza degli ultimi processori Intel® Core™ di undicesima generazione. Troviamo poi la connettività LAN wireless Wi-Fi 6 (che consente di lavorare anche fuori dagli abituali spazi di lavoro), Windows 11 preinstallato e una batteria da 53 wh. Sono poi presenti nuove funzionalità di Lenovo Vantage, grazie alle quali gli utenti aziendali possono accedere a una serie di pagine quali Meeting Manager e Creator Center, per la configurazione del proprio dispositivo durante le conference call.

In aggiunta, gli utenti possono usufruire del servizio Lenovo Premier Support, un servizio di assistenza avanzata hardware e software, con il quale l’utente può contare su una risoluzione rapida di una serie di problemi 24/7 per 365 giorni l’anno.

Vi ricordiamo che il nuovo Lenovo ThinkBook 13x i è disponibile in Italia a partire da 1369 euro + IVA.