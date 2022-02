Le truffe fanno parte della nostra vita quotidiana, anche se rimangono attività illegali da segnalare alle autorità. Ma c’è un problema: chi le gestisce sta diventando sempre più scaltro ed utilizza espedienti difficili da rintracciare.

I casi di persone truffate vengono segnalati quasi ogni giorno, le persone vengono truffate in diversi modi: ci sono quelli che puntano a piccole somme e altre che svuotano tutto il conto, come l’attacco phishing online di cui abbiamo parlato nei precedenti articoli.

Le truffe al bancomat sono uno di più grandi pericoli per gli utenti, sopratutto per quelli che sono distratti mentre prelevano. Molte persone sono cadute vittime di queste frodi, sia online che di persona, ma ci sono alcuni modi in cui una persona può proteggersi dalle truffe mentre prelevi al bancomat:

Fai attenzione a ciò che ti circonda, non utilizzare la tua carta se ci sono persone sospette nelle vicinanze.

Evita di usare bancomat che si trovano in luoghi poco sicuri, piuttosto usa quelli in banca o all’interno dei negozi.

Se qualcuno ti disturba durante una transazione, la tua carta potrebbe essere scremata e rimossa. NON inserire il PIN, annullare immediatamente la transazione e fermare la carta prima di lasciare l’ATM.

NON forzare la carta nello slot dell’ATM in caso di difficoltà, potrebbe essere stata temperata.

Se la tua carta è autorizzata dall’ATM, fermala immediatamente, non lasciare l’ATM prima di averlo fatto.

Non accettare mai l’aiuto di estranei. Anche se sono ben vestiti e parlano bene.

La truffa della banconota caduta per terra

Una delle ultime truffe segnalate in questo periodo riguarda la cosidetta “banconota caduta“. Mentre si preleva e si è distratti a digitare il codice, ci saranno una coppia di truffatori pronti a spiare la digitazione sul tastierino, mentre l’altro ad operazione conclusa farà cadere una banconota per terra.

A questo punto la vittima si chinerà per raccoglierla, e a quel punto l’altro complice tenterà di rubare la carta di credito. Bisogna stare molto attenti in questi casi.