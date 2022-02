Il 2022 si preannuncia un anno ricco di grandi novità per tutti gli appassionati di serie tv e di film che hanno un abbonamento con Netflix. La piattaforma streaming, infatti, si prepara a lanciare proprio nei prossimi mesi grandi esclusive come Stranger Things e Better Call Saul. Un’ulteriore novità potrebbe arrivare inoltre sul fronte de La casa di carta.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

Tutti gli appassionati della popolare serie tv spagnola, divenuta un fenomeno in mezzo mondo, sanno che il ciclo narrativo si è interrotto alla quinta stagione. L’intenzione di Netflix è stata proprio quella di chiudere la serie tv al suo apice di successo, dopo i cinque episodi messi a disposizione nel mese di Settembre e gli ulteriori episodi di Dicembre.

Il grande successo de La casa di carta potrebbe però favorire scenari del tutto inediti. In casa Netflix infatti si sta valutando l’ipotesi circa il lancio di un possibile spin off nel corso dei prossimi mesi.

Uno spin off in questo avrebbe come protagonista Berlino, uno dei protagonisti più apprezzati de La casa di carta. Netflix ancora non ha deciso quello che potrebbe essere il titolo di questo nuovo prodotto. La serie tv dovrebbe concentrarsi sugli eventi precedenti alla rapina della Zecca di Madrid. Inoltre i primi episodi potrebbero arrivare già nel corso di questo 2022.

Con lo spin off dedicato a Berlino si conferma la volontà di Netflix di puntare sempre di più sulle grandi produzioni originali come E’ stata la mano di Dio e Don’t look up.