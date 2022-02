Nelle scorse settimane vi avevamo parlato di un grosso rumor in merito iPhone ed Apple, si parlava infatti dell’imminente arrivo di una nuova funzionalità legata ai pagamenti, ovvero la possibilità di utilizzare iPhone come un vero e proprio POS per accettare pagamenti contactless senza aver bisogno di hardware aggiuntivo.

Ebbene quel rumor si appresta a diventare presto realtà, Apple si appresta infatti a ufficializzare un nuovo servizio che arriverà entro fine anno almeno negli USA e che si chiamerà Tap To Pay, il quale come detto sopra consentirà di accettare pagamenti sfruttando i chip NFC presenti all’interno di smartphone e carte di credito, il tutto appoggiando facilmente uno smartphone su un altro smartphone o su una carta abilitata.

Tap to Pay su iPhone

La vicepresidente di Apple Pay ed Apple Wallet Jennifer Bailey ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Tap to Pay su iPhone fornirà alle aziende un modo sicuro, privato e semplice per accettare pagamenti contactless e sbloccare nuove esperienze di pagamento utilizzando la potenza, la sicurezza e la comodità di iPhone. In collaborazione con piattaforme di pagamento, sviluppatori di app e reti di pagamento, stiamo rendendo più facile che mai per le aziende di tutte le dimensioni, dai professionisti ai grandi rivenditori, accettare senza problemi pagamenti contactless e continuare a far crescere il proprio business”.

Tale possibilità sarà merito di una collaborazione di Apple con Stripe, la quale si occuperà di creare un’apposita applicazione per iPhone che consentirà di accettare pagamenti semplicemente avvicinando ad iPhone un Apple Watch, un altro iPhone, uno smartphone Android con il wallet aperto o qualsiasi altro wallet con NFC, carte di credito comprese.