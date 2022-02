In seguito alla notizia di Reuters di qualche settimana fa, smentita successivamente dal CEO di Iliad Italia, negli ultimi giorni è arrivata un’altra notizia che riguarda una possibile fusione tra Iliad e Vodafone Italia.

Si parla per la precisione, di acquisizione di Vodafone Italia da parte dell’operatore francese Iliad. La notizia è stata riportata da Bloomberg. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Iliad vuole acquisire Vodafone?

La società Iliad SA di Xavier Niel avrebbe fatto un’offerta per acquisire la divisione italiana di Vodafone. La notizia è stata riportata da Bloomberg, e la fonte, come già successo nel caso di Reuters, sono “persone a conoscenza della questione”, ovviamente rimaste anonime. Iliad, la scorsa settimana, avrebbe presentato un’offerta al consiglio di amministrazione di Vodafone.

Quest’ultima è alla ricerca di opportunità di fusione in varie nazioni d’Europa, tra cui Regno Unito, Spagna, Portogallo e Italia. Lo ha dichiarato mercoledì l’amministratore delegato di Vodafone Group, Nick Read, riporta Bloomberg. Curioso però il fatto che Vodafone Group, nelle vesti del suo CEO, parli di fusione mentre Iliad avrebbe fatto un’eventuale offerta di acquisizione, più che di fusione. È possibile che la divisione italiana di Iliad sia interessata ad acquisire le infrastrutture di Vodafone senza però fondere i due marchi.

Ancora comunque, fino a che non ci sono conferme o smentite dalle parti interessate, è presto per trarre conclusioni. Vi terremo sicuramente aggiornati sulla vicenda. C’è però da dire che se due testate importanti come Reuters e Bloomberg stanno riportando in queste settimane notizie riguardanti alle due società, è effettivamente molto probabile che qualcosa bolla in pentola. Non ci resta che attendere una conferma o smentita da parte del CEO del colosso.