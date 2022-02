Iliad già ha reso nota quella che probabilmente sarà la sua più grande novità nel corso di questo 2022. Come noto, infatti, il provider francese ha dato ufficialmente il via anche alla stagione della telefonia fissa con la presenza di Iliad Box, la prima grande tariffa che prevede anche la Fibra ottica inclusa.

Nel campo della telefonia mobile, la migliore promozione per i clienti resta la Giga 120. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile pagheranno sempre un costo mensile pari a 9,99 euro ed avranno chiamate ed SMS senza limiti con la presenza di 120 Giga per navigare in rete.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Nonostante le grandi sorprese tra la telefonia fissa ed il lancio del 5G, i clienti che decidono di sottoscrivere un piano con Iliad devono prestare particolarmente attenzione alla mancanza di un servizio. Come noto, infatti, il gestore francese non garantisce al suo pubblico la presenza di un’app ufficiale.

In controtendenza rispetto alle caratteristiche di altri gestori come TIM e Vodafone, i clienti di Iliad non potranno scaricare un’app ufficiale dai canali di Google Play Store per Android e dai canali dell’App Store di casa Apple. La gestione del profilo ricaricabile, in tal senso, è affidata ancora al sito ufficiale dello stesso gestore.

L’assenza dell’app ufficiale per tutti i possessori di uno smartphone Android dovrebbe essere confermata anche per il futuro prossimo. Sempre gli utenti di Iliad con smartphone Android da alcune settimane devono fare a meno anche delle app parallele per la gestione del profilo Iliad disponibili su Google Play Store.