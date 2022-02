Dal 25 Gennaio 2021 i consumatori italiani possono contare sul supporto di Iliad Fibra. Si tratta della nuova connessione dell’operatore francese che in Italia ha accolto larghi consensi. La sua politica di low-cost trasparente funziona ed include anche numerosi servizi.

Coloro che stanno beneficiando della connessione ad alta velocità del gestore riceveranno presto un gradito regalo con l’arrivo di un servizio che consentirà di avere Internet Gratis sui propri dispositivi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Iliad: con la nuova box si prevede il servizio WiFi Sharing

La componente WiFi Sharing potrebbe trovare posto nel novero di funzioni da affidare ai clienti che hanno scelto le offerte Iliad Home. Nessuna pubblicizzazione al momento ma indiscrezioni vogliono che il fornitore di servizi Internet si orienti verso una rete aperta gratuita da affidare agli utenti.

Le prime informazioni giungono dalla lettura delle condizioni contrattuali di cui all’Articolo 3 dove si può leggere:

“L’Utente riconosce che l’Iliadbox è impostata per consentire la fruizione del servizio di wifi sharing da parte degli utenti di telefonia mobile di Iliad, senza determinare alcun pregiudizio alle prestazioni dell’Iliadbox e ai servizi di telefonia vocale e di connessione a Internet, e ferma restando la facoltà dell’Utente di disattivare tale funzionalità dell’Iliadbox tramite l’Area Personale del Sito Internet“.

Non sembrano esserci dubbi circa le intenzioni del gestore verso i clienti con SIM Iliad Mobile. Così facendo i Giga della propria offerta 4G/5G non andranno intaccati. Si presume un’implementazione in futuro anche se resta facoltà dell’utente la possibilità di inibirne il funzionamento.

In Francia il gestore offre già un’opzione simile chiamata FreeWifi_Secure, una rete di hotspot nazionale dedicata ai clienti Freebox. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni.