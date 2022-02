L’operatore virtuale ho.Mobile ha recentemente rilasciato una nuova offerta denominata Ciaho, disponibile per tutti i nuovi clienti stranieri, ad un prezzo mensile più basso del precedente.

Inoltre, l’operatore ha anche deciso di aumentare il bundle dati a disposizione degli utenti, abbassando però i minuti internazionali. Scopriamo quindi cosa offre l’offerta.

ho.Mobile ha lanciato una nuova offerta per clienti stranieri

In precedenza, con l’offerta “Ciaho.” erano previsti ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 300 minuti di chiamate internazionali verso 37 Paesi Esteri e 70 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Ora, i 300 minuti di chiamate internazionali sono scesi a 150, mentre i 70 Giga di traffico dati sono aumentati a 100.

Per quanto riguarda invece il prezzo mensile, i nuovi clienti stranieri possono effettuare l’attivazione dell’offerta al costo di 8,99 euro al mese invece di 9.99 euro al mese. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di ho. Mobile, nella pagina dedicata all’offerta etnica, adesso il costo di attivazione e quello della SIM sono entrambi gratuiti, mentre in precedenza erano rispettivamente pari a 9 euro e 0,99 euro.

Inoltre, nel documento di sintesi contrattuale viene indicato un costo di 29 euro in caso di portabilità da Vodafone, mentre prima in questo caso erano previsti 29,99 euro. Nei documenti di trasparenza tariffaria viene indicato che il costo è in promo a 0 euro per specifici operatori, in pratica tutti tranne Vodafone. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.