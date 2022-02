Adessso tutti i clienti della banca Fineco, possono richiedere lo SPID per l’identità digitale, in maniera totalmente gratuita direttamente da sito della banca. Oggigiorno è indispensabile avere lo strumento di identità digitale per poter accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione digitalmente e in modo completamente sicuro.

Questo è possibile grazie ad una collaborazione che la banca ha stretto con Namirial, ovvero uno dei principali provider del settore. Così facendo Fineco ha ampliato la propria offerta di servizi, rivolti sempre a semplificare la vita dei propri clienti.

Come attivare lo SPID

Se siete dei clienti Fineco e volete richiedere l’emissione delle credenziali SPID, basterà che effettuiate l’accesso alla vostra area riservata sul sito ufficiale della banca e selezionare il nuovo servizio. Ovviamente vi sarà richiesto di inserire alcuni dati personali, tra cui la tessera sanitaria. Tutte le informazioni saranno inoltrate direttamente a Namirial, che elaborerà i dati e vi invierà le credenziali della vostra nuova identità digitale.

Il Vice Direttore Generale FinecoBank, Fabio Milanesi, ha affermato:

“Siamo orgogliosi di presentare un’iniziativa che rappresenta un ulteriore tassello della nostra strategia focalizzata nell’offrire ai nostri clienti soluzioni volte a semplificare loro la vita, facilitando l’accesso online a una serie di servizi ormai indispensabili. Insieme alla decisione di eliminare le commissioni legate all’operatività sui titoli di Stato, anche questo servizio si inserisce nel nostro impegno nel contribuire alla ripresa del Paese, rafforzando in questo caso la spinta alla digitalizzazione”.

E voi avete già una identità digitale per poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione?