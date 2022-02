Il volantino expert proposto in questi giorni viene considerato come uno dei migliori di tutto l’anno, proprio perché è in grado di integrare al proprio interno un numero assolutamente elevato di prodotti in forte promozione, rispetto al prezzo originario di listino.

Tutti gli utenti che vogliono godere delle medesime riduzioni, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere effettuati recandosi personalmente in un negozio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale. Solamente in questo secondo caso è importante ricordare che sarà strettamente necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, aggiungendole a quanto mostrato effettivamente a schermo.

Expert: tutte le nuove offerte hanno prezzi incredibili

I prezzi sono letteralmente in caduta libera da Expert, con la nuova campagna promozionale l’accesso è garantito ad alcuni dei prodotti generalmente più interessanti, e conditi da da una qualità veramente sopraffina. I due modelli da non perdere assolutamente di vista, sono Oppo Find X3 Neo e Apple iPhone 13, il primo è più datato e quindi economico, dato il pagamento di 549 euro per il suo acquisto; il secondo, invece, è stato da pochissimo lanciato da Apple, e viene quindi proposto a 939 euro, una cifra in linea con il periodo.

Le restanti promozioni del volantino Expert sono invece legate a modelli decisamente più economici, tutti in vendita a meno di 400 euro, con i quali sarà possibile godere di Realme GT Master Edition, Motorola Moto E7 Power, Wiko Y62, Oppo Find X3 Lite e similari. Per approfittare di tutti gli sconti, premete qui.