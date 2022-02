Risparmiare con Esselunga è diventato con il tempo sempre più semplice, e sopratutto alla portata di un numero crescente di consumatori, i prezzi sono decisamente bassi ed economici, anche sui migliori smartphone in commercio.

Tutti coloro che ritengono di voler accedere a prodotti di alta qualità, senza mai essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate, possono richiedere l’accesso al volantino attivato da Esselunga nei vari punti vendita sul territorio nazionale. Ricordatevi, infatti, che tutti gli acquisti dovranno necessariamente essere completati in esclusiva nei negozi, con accessibilità garantita data la presenza di un numero elevato di scorte disponibili.

I codici sconto Amazon sono gratis solo sul nostro canale Telegram, iscrivetevi subito premendo qui.

Esselunga: tutte le offerte vi faranno impazzire

Il volantino Esselunga cerca di accontentare gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone dalle discrete prestazioni generali, ad un prezzo complessivamente accessibile. Il prodotto su cui si basa quasi interamente la campagna promozionale soddisfa queste richieste, stiamo parlando di Samsung Galaxy A12, in vendita appunto a soli 139 euro, con scadenza fissata al 16 febbraio (salvo esaurimento delle scorte):

La scheda tecnica lo descrive come un prodotto molto interessante, infatti propone sistema operativo Android (purtroppo aggiornato alla sola versione 10), passando per processore octa-core, 4GB di RAM, un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, una batteria da 5000mAh, ed anche 64GB di ROM perfettamente espandibili tramite microSD. La versione distribuita prevede le condizioni descritte in precedenza, ovvero è no brand con garanzia della durata di 24 mesi. Tutte le altre offerte sono raccolte direttamente nelle pagine che trovate inserite qui.