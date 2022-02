Le offerte di casa Comet riescono ancora una volta a far sognare gli utenti alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare il più possibile sull’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale, o di uno smartphone di ultima generazione.

La spesa è ridottissima in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, ricordando inoltre che è prevista la possibilità di acquisto tramite il sito ufficiale, con consegna gratuita presso il domicilio, a partire comunque da una spesa di almeno 49 euro. Al netto di tali condizioni, tutti i prodotti vengono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile sono anche completamente sbrandizzati.

Comet: tutte le offerte attivate nel periodo

Le offerte incluse all’interno dell’ultimo volantino Comet fanno letteralmente sognare i tantissimi consumatori interessati all’acquisto di telefonia, e non solo. I migliori top di gamma sono difatti disponibili a prezzi complessivamente abbordabili, come Galaxy S21 FE, in vendita a 599 euro, passando anche per un ottimo Apple iPhone 13, il ci prezzo si aggira attorno agli 829 euro necessari per un prodotto comunque di recentissima commercializzazione. In ultimo, segnaliamo anche la presenza del bellissimo Galaxy Z Flip3, il foldable più richiesto e desiderato, il cui prezzo finale è di soli 799 euro.

Le alternative racchiuse nel volantino sono tutte più economiche, e convincono gli utenti a mettere mano al portafoglio per acquistare Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Oppo Find X3 Lite, vivo Y21s, Xiaomi Redmi 9At, Vivo V21 o anche Redmi 9C. Approfondite la conoscenza del volantino, collegandovi direttamente qui.