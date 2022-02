Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha firmato il decreto attuativo del nuovo bonus Internet fino a 2.500 euro. Tale bonus si potrà richiedere per circa 24 mesi o comunque fino ad esaurimento delle risorse. Risorse che ammontano a 609 milioni di euro per l’erogazione di un voucher digitalizzazione.

Questo bonus fa parte della Fase 2 del Piano Voucher, creato per favorire la diffusione di connessioni veloci. L’anno scorso invece, questo piano, ha previsto l’erogazione del bonus PC e internet in favore delle famiglie.

Bonus internet 2022 per le imprese: come funziona e chi sono destinatari

Il decreto attuativo del MISE sul Piano voucher per le imprese è stato firmato il 30 dicembre 2021. Adesso è compito della società Infratel gestire la fase operativa per l’erogazione degli incentivi. Incentivi ripetiamo, rivolti alle imprese, di fatto, si tratta dell’attuazione del cd. “Piano voucher per le imprese“.

Le aziende potranno richiedere un voucher dal valore di 300 euro e fino ad un massimo di 2.000 euro. Si può raggiungere la soglia di 2.500 solo in particolari condizioni.

Se la velocità della connessione Internet deve aumentare da 30 Mbit/s a oltre 1 Gbit/s è possibile ottenere un bonus aggiuntivo di 500 euro (potendo arrivare per l’appunto a 2.500 euro in alcuni casi). Ricordiamo che questi bonus riguardano la spesa d’installazione dei servizi internet. Infine, la durata del contratto, deve essere compresa tra i 18 e i 36 mesi.

Se vi state domandando come fare per richiedere il bonus, sappiate che verrà aperta un’apposita piattaforma da Infratel per accogliere tutte le richieste.

Al fine di velocizzare gli investimenti nella banda ultralarga e cogliere le occasioni offerte dal PNRR, l’avvio dei voucher per la digitalizzazione delle imprese, sarà accompagnato da iniziative di comunicazione finalizzate a far conoscere la nuova misura a tutte le potenziali imprese beneficiarie.